Киев, , 01:09 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина) 11 июня поздравила российских граждан с Днем России, отметив необходимость нормализации отношений между двумя странами.

«Нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века», — говорится в опубликованном поздравлении.

В ОПЗЖ отметили, что украинцы устали от «русофобской истерии», которую производят киевские власти, национально озабоченные политики и ура-патриотическое меньшинство, и сегодня хорошо понимают, насколько сильно Украине необходимо развитие диалога с Россией.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украина выполняет любые указания США в ущерб своей экономике и национальным интересам.

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