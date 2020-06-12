Тегеран, , 07:53 — REGNUM 11 июня иранский комитет по борьбе с COVID-19 на заседании, которое проходило в присутствии президента страны Хасана Рухани, рассмотрел возможность возобновления работы экспертных выставок, библиотек, кафе, а также туристических поездок в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече, Рухани отметил, что, к счастью, Иран был одной из первых стран, которая смогла ликвидировать угрозу распространения коронавируса посредством введения директив по охране здоровья. Он выразил удовлетворение по поводу производства медицинских масок как необходимого элемента для предотвращения вспышки коронавируса.

Президент отметил, что негативные последствия коронавируса для экономики Ирана неизбежны. Тем не менее, он заверил иранскую нацию, что правительство и официальные лица страны пытаются противостоять экономическим проблемам, вызванным распространением COVID-19, принимая необходимые меры и планы.