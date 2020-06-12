Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны вкладывать больше средств в обучение сотрудников полиции и тщательней подбирать кадры, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе мероприятия в штате Техас.

Он добавил, что призывы к роспуску полиции или о сокращении ее финансировании не помогут разрешить ситуацию.

«Мы должны пойти другим путем. Мы должны вкладывать больше энергии и ресурсов в обучение полиции, в подбор кадров», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Белый дом уже готовит указ, который должен простимулировать сотрудников правоохранительных органов соблюдать все современные стандарты применения силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявил, что американский президент Дональд Трамп работает над изменениями в законодательство США о деятельности полиции. Он также добавил, что предложенные инициативы скоро будут обнародованы.

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