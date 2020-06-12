Тегеран, , 07:58 — REGNUM 11 июня посол Ирана в Багдаде Ирай Масджеди и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе встречи рассмотрели развитие двусторонних связей в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщили в МИД Ирака, обе стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений и развития сотрудничества в соответствии с интересами народов двух стран.

После формирования нового иракского правительства Масджеди провел переговоры с премьер-министром Ирака и большинством членов иракского кабинета министров. Ранее Масджеди заявил о готовности Ирана развивать сотрудничество с новым правительством Ирака во всех областях.

Он также поздравил новоизбранных иракских министров и пожелал развивать ирано-иракские связи в соответствии с национальными и исламскими интересами.