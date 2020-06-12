Тегеран, , 08:17 — REGNUM 11 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что существует вероятность того, что между Ираном и Соединенными Штатами будет обменяно больше заключенных. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Подчеркнув готовность Ирана к обмену заключёнными между Тегераном и Вашингтоном, Мусави отметил: «Мы неоднократно заявляли, как и какими способами мы можем освободить иранцев, осуждённых в Соединенных Штатах, и вернуть их в страну».

«Учитывая добрую волю некоторых стран, включая швейцарское правительство, было сделано предложение освободить людей на основе гуманности, и мы также предприняли некоторые действия в этом направлении», — сообщил чиновник.

«Если будут основания для обмена между двумя странами, мы будем добиваться подтверждения невиновности иранских граждан, которых обвиняют в обходе односторонних санкций США», — отметил Мусави. «Мы сделаем все возможное, чтобы освободить их», — подчеркнул он.