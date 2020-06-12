Тегеран, , 08:21 — REGNUM 10 июня министерство энергетики и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) в рамках шестого национального плана развития Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 июня.

Заместитель министра энергетики по международным делам Мохаммад Али Фарахнакян и представитель ЮНИСЕФ в Иране Мандип О'Брайен утвердили совместный план работы по улучшению инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) для детей Ирана, в частности во время чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что первое в истории партнерство в рамках WASH между двумя сторонами укрепит потенциал министерства энергетики в области управления водными ресурсами и поможет решить проблему нехватки воды в некоторых районах, чтобы наилучшим образом подготовиться к чрезвычайным ситуациям и реагировать на них с уделением особого внимания нуждам детей.

ЮНИСЕФ оказал поддержку министерству энергетики в рамках ликвидации последствий наводнения 2019 года, закупив оборудование для водоснабжения и канализации с целью восстановления поврежденной инфраструктуры в пострадавших от наводнения провинциях.