Тегеран, , 08:43 — REGNUM 11 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на попытки США нагнетать напряженность в отношениях с Ираном, заявив, что американские власти не имеют права злоупотреблять ролью в ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы каким-либо образом очернить Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«США пытались усилить напряженность с Ираном и запугать другие страны, чтобы те за ними следовали в своей политике», — написал Зариф в своем Твиттере. «Однако признав террористическое убийство в Ираке, соучастие в военных преступлениях в Йемене и Палестине, пиратство, нарушение СВПД, резолюции СБ ООН 2231 и решений МАГАТЭ, государство не имеет права злоупотреблять положением в международных институтах», — отметил он.

Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в письме генеральному директору МАГАТЭ предупредил о незаконных шагах США в отношении международных обязательств в области ядерного сотрудничества и создании препятствий в этом направлении.

Отметив, что Иран имеет право принимать ответные меры против этих шагов, он призвал членов МАГАТЭ действовать ответственно против этих незаконных действий США.