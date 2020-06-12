Тегеран, , 12:43 — REGNUM 11 июня президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул тот факт, что санкции не смогли подорвать решимость народа, заявив, что страна «превратилась в большой производственный цех, в котором все работают». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия промышленных проектов в провинциях Хорасанэ Разави и Исфагане, которая состоялась в режиме видеоконференции, президент Ирана заявил, что за последние семь лет производство стали выросло в два раза. «Что касается производства стали, то мы поднялись с 10-й позиции на 8-ю, и сегодня у нас есть мощности по производству 55 миллионов тонн стали», — добавил он.

Рухани также упомянул об успешном развитии таких сфер, как промышленность, сельское хозяйство, услуги, транспорт и энергетика, несмотря на давление со стороны США. «Санкции оказывают давление на нас и создают трудности, однако враг не может остановить нас и заставить сдаться», — заявил президент.