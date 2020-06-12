Тегеран, , 08:33 — REGNUM 11 июня культурный атташе Ирана в Ливане Аббас Хамеяр заявил, что Иран дорого заплатил за поддержку угнетенных народов в течение последних четырех десятилетий, отметив, что санкции — это цена защиты угнетенных народов исламского мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В прямом эфире телепрограммы Аль-Серат иранский представитель охарактеризовал США как символ высокомерия, заявив, что Иран превратился в образец для подражания в борьбе с издевательствами американцев в ближневосточном регионе и мире.

«Угнетение и расизм со стороны администрации Трампа не являются чем-то новым в США, так как его предшественники и правящие политические течения совершали такие же преступления и имели расистские подходы к чернокожим, а также иным нациям и религиям, но Трамп показал реальный образ американцев, который коренится в теории Дарвина и неолиберализме», — заявил Хамеяр.

Ссылаясь на темную историю американских лидеров, их расистское отношение к чернокожим и преступления, которые они совершили по всему миру, чиновник сказал, что «американская медиа-империя осуществляет промывание мозгов и вводит общество в заблуждение».