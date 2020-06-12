Тегеран, , 08:25 — REGNUM 11 июня председатель Мажилиса Республики Казахстан Нурлан Нигматулин в своем послании подчеркнул роль парламентов в развитии отношений между Ираном и Казахстаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Нурлан Нигматулин поздравил своего иранского коллегу Мохаммада Бакера Калибафа с избранием на пост спикера парламента. Он также заверил, что большую роль в направлении развития двусторонних связей сыграют иранский и казахстанский парламенты, которые всегда прилагали усилия в интересах народов двух стран. Нигматулин пожелал успехов Калибафу и процветания иранскому народу.

Новоизбранные иранские депутаты избрали Мохаммеда Бакера Калибафа спикером парламента на первый год работы парламента нового созыва. Калибаф получил 230 из общего числа 264 голосов. После избрания он получил ряд поздравительных посланий от своих коллег из других стран.