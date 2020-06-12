Тегеран, , 07:55 — REGNUM 10 июня посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди поздравил нового министра нефти Ирака Ихсана Абдула Джаббара с назначением на пост. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 июня.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Тегерана и Багдада в нефтяной сфере, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес двух стран. Иракский министр высоко оценил работу иранского посла в Багдаде и приветствовал развитие двусторонних отношений в позитивном ключе.

В течение последнего месяца после формирования правительства под руководством премьер-министра Ирака Аль-Кадими Масджеди встречался с министрами внутренних дел, обороны, транспорта, труда и социальных дел, финансов и высшего образования с целью содействия укреплению политических, экономических, культурных и социальных связей между Ираном и Ираком.

Ирак является для Ирана соседней дружественной страной, представляющей значительный интерес.