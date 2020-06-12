Киев, , 00:33 — REGNUM Украинские власти не намерены вносить изменения в закон об образовании требованию Венгрии, заявил 10 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

По его словам, в Будапеште хотели, чтобы Киев выполнил рекомендации Венецианской комиссии, предполагающие соблюдение баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.

«Мы эти рекомендации выполнили, и это «красная линия». Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон», — сказал министр.

Кулеба добавил, что Венгрия никогда не возражала против того, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком.

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