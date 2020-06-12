История вопроса

В ответ на предложение президента Латвии о прекращении действия статуса "негражданин" в отношении родившихся в Латвии детей неграждан, 8 сентября 2017 года праворадикальное Национальное объединение выдвинуло идею перевести детские сады и школы исключительно на латышский язык, т.е. о фактическом запрете русских школ и образования на русском языке. Несмотря на провал инициативы президента Латвии в Сейме, праворадикалы от идеи не отказались и, в конечном итоге, добились своего, несмотря на волну протестных выступлений русской общины Латвии в защиту образования на русском языке осенью 2017 года. 23 января 2018 года правительство Латвии поддержало поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ в стране на латышский язык. Планируется, что перевод всех школ на латышский язык начнётся с 1 сентября 2019 года. О ходе борьбы за право обучаться на русском языке в Латвии - в материалах сюжета.