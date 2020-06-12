Рига, 12 июня 2020, 00:23 — REGNUM Конституционный суд (КС) признал норму обязывающую частные колледжи и вузы перевести преподавание исключительно на латышский язык не соответствующей 112 и 113 пунктам Конституции (Сатверсме), пишет портал diena.lv.
В части иска, касающейся нарушения статьи 105 Конституции о свободе предпринимательства и защите частной собственности Конституционный суд предложил обратиться в суд ЕС в Люксембурге.
Нормы признаны не имеющими силу с 1 мая 2021 года. До этого у Сейма остается возможность пересмотреть ограничения. Иск в Конституционный Суд подали 20 депутатов оппозиционной партии Согласия. Таки образом, если законодатель смирится с решением русский язык может быть возвращён в сферу высшего образования Латвии для частных вузов. Будут ли такие программы аккредитованы Минобразования неизвестно.