Вашингтон, , 00:19 — REGNUM Власти США проверяют сообщения о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар на минувшей неделе посещал столице Венесуэлы — Каракас. Об этом сообщил журналистам помощник государственного секретаря США Дэвид Шенкер.

Он отметил, что предполагаемый визит Хафтара в Каракас мог быть связан с попыткой ЛНА каким-то образом наладить продажу ливийской нефти, с месторождений под контролем ЛНА.

Дело в том, что США добились от ООН запрета экспорта нефти из Ливии в обход Ливийской национальной нефтяной компании (NOC), которая контролируется Правительством национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем.

Напомним, что большую часть территории Ливии контролируют силы ЛНА, однако ПНС при поддержке наемников из ЕС и турецких вооруженных сил удерживает Триполи. Бои в окрестностях столицы идут с переменным успехом уже год.