Москва, , 23:55 — REGNUM Вблизи границ России за неделю было замечено 32 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Кроме того, по данным ведомства, за этот же период у российских границ было зафиксировано четыре разведывательных беспилотника иностранных государств.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Для недопущения нарушения государственной границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.