Вашингтон, 11 июня 2020, 23:50 — REGNUM Обмен пленными, который ведут афганские власти и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нужно скорее довести до конца и затем начать внутриафганские переговоры, написал 11 июня американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в Twitter.
Комментируя объявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении очередной партии афганских силовиков, томившихся в плену, американец назвал процесс освобождения пленных «вышедшим на новый этап».
Халилзад отметил, что Вашингтон приветствует освобождение пленных как талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и властями Афганистана. По его данным, радикальная группировка освободила всего пять сотен человек, а афганское правительство — свыше трёх тысяч.
Американский дипломат отметил, что нужно продолжать этот процесс, чтобы затем, сразу же по его завершении, начать переговоры, направляемые афганскими властями, — чего, по его словам, всегда хотели США.
Отметим, что под «нашим соглашением» спецпосланник по Афганистану подразумевает договорённость конца февраля между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подписанную в катарской столице.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что внесли очередной вклад в освобождение пленных и что они готовятся к переговорам с Кабулом.
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