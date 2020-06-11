* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Обмен пленными, который ведут афганские власти и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нужно скорее довести до конца и затем начать внутриафганские переговоры, написал 11 июня американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в Twitter.

Комментируя объявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении очередной партии афганских силовиков, томившихся в плену, американец назвал процесс освобождения пленных «вышедшим на новый этап».

Халилзад отметил, что Вашингтон приветствует освобождение пленных как талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и властями Афганистана. По его данным, радикальная группировка освободила всего пять сотен человек, а афганское правительство — свыше трёх тысяч.

Американский дипломат отметил, что нужно продолжать этот процесс, чтобы затем, сразу же по его завершении, начать переговоры, направляемые афганскими властями, — чего, по его словам, всегда хотели США.

Халилзад «Мы приветствуем заявление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором говорится, что оно начнёт участие в межафганских переговорах в течение недели после исполнения обещания освободить пленных, зафиксированного в нашем соглашении».

Отметим, что под «нашим соглашением» спецпосланник по Афганистану подразумевает договорённость конца февраля между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подписанную в катарской столице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что внесли очередной вклад в освобождение пленных и что они готовятся к переговорам с Кабулом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Талибан»* освободил десятки пленных