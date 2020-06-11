Берлин, , 23:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии подтвердило скорое снятие ограничений на поездки в страны Евросоюза, 11 июня сообщает агентство Associated Press.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас подтвердил, что Германия отменяет предупреждение о поездках в страны ЕС 15 июня. Однако предупреждения для Испании и Норвегии будут сняты позже из-за собственных ограничений этих стран на въезд. Также пока не рекомендуются поездки в Швецию.

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