Тартус, Сирия, , 23:34 — REGNUM Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon два часа курсировал в районе базы материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщают 11 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Самолёт поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия во второй половине дня.

Воздушный разведчик подходил к средиземноморскому побережью Сирии на расстояние менее 34 км, двигаясь почти вплотную к границе сирийской 12-мильной морской зоны.

Оставаясь над международными водами Средиземного моря, воздушный разведчик ВМС США подходил также и к российской авиабазе Хмеймим.

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