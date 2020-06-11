Душанбе, , 23:32 — REGNUM Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане сегодня, 11 июня, завершили тактическое учение на полигоне Ляур, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Миномётные расчёты артиллерийской батареи прибыли на огневые рубежи и используя 120-мм миномёты «Сани», уничтожили маневрирующие бронипикапы условного противника, скрытые в ущельях и труднодоступных высотах. Миномётный удар был нанесён операторами противотанковых управляемых ракет, в то время как группы разведывательных подразделений совместно со снайперскими парами ликвидировали небольшие группы отступающих «боевиков».

В ходе двухдневных учений было задействовано свыше 500 военных разведывательных, артиллерийских и мотострелковых подразделений. Специалисты последнего отработали задачи по блокированию и сдерживанию сил условного противника в окружении.