Минск, , 23:27 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе состоявшейся 11 июня видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза и программы ЕС «Восточное партнёрство» приветствовал намерение ЕС оказать помощь официальному Минску. Он также отметил предстоящее 1 июля вступление в силу соглашения об упрощении выдачи виз с Евросоюзом и заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении Белоруссии с ЕС.

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«Ожидаем первой поставки медицинского оборудования и принадлежностей из ЕС и запуска других инструментов помощи, в том числе через ЕБРР и ЕИБ. Надеюсь, что после заключения договоренностей с МВФ Белоруссия также сможет рассчитывать на макрофинансовую помощь ЕС», — сказал Макей, выступая перед зарубежными министрами.

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Отметив скорый запуск БелАЭС, которую Ростатом достраивает в Гродненской области Белоруссии на кредит правительства РФ, Макей сказал: «Необходимо поощрять проекты, способствующие замене нефтегазового топлива электроэнергией».

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«Энергетическое и транспортное сообщение имеет важное значение для безопасности партнеров. Ожидаем дальнейшего прогресса в реализации инвестиционного плана действий ВП в рамках расширенной Трансъевропейской транспортной сети. Подобный же план необходим для проектов в области энергетических коммуникаций. Это расширило бы доступ партнеров к надежным источникам нефти и газа и помогло бы им диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов», — сказал представитель постсоветской республики.

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Он также подчеркнул: для официального Минска одним из ощутимых результатов реализации программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» является завершение процедуры подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Макей при этом отметил: «В качестве очередных логичных шагов рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по соглашению о таможенном сотрудничестве и запуск переговоров об основополагающем соглашении между Белоруссией и ЕС».

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