Минск, , 23:22 — REGNUM Лидеры Белоруссии и Китая обсудили сегодня, 11 июня двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина «за помощь в преодолении пандемии вируса, в том числе за доставленные в Белоруссию защитные средства и особенно за поставку оборудования для производства средств защиты и медицинских масок», сказано в официальном сообщении. Он также «рассказал о белорусском пути и практике в борьбе с пандемией».

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Лукашенко подчеркнул, что очень ждёт визита Си Цзиньпинав постсоветскую республику. Он также «особо подчеркнул, что на сегодняшний день главный вопрос — реализация белорусской продукции на экспорт».

Лидеры затронули тему создаваемого под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Лукашенко сообщил, что там уже 60 резидентов из 15 стран мира.

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«В свою очередь председатель КНР отметил, что очень ценит порядок в Белоруссии и путь борьбы с пандемией. В Китае его поддерживают и готовы поделиться опытом. В частности, готовы организовать видеоконференцию «Белоруссия — Китай», на которой и произойдет обмен опытом. У Китая есть такая практика с разными странами, но китайская сторона готова сделать это с Белоруссией отдельно, а также поделиться всем необходимым, — сказано в сообщении. — Си Цзиньпин также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую ранее Белоруссия оказывала Китаю в связи с эпидемией. Он подчеркнул, что китайский народ это помнит и будет помнить всегда».

Си Цзиньпин рассказал о ситуации в КНР и сообщил, что там «на сегодняшний день в больнице с коронавирусом находится один пациент, и если встречаются случаи, то они носят завозной характер».

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Председатель КНР сообщил, что очень хорошо информирован о ситуации в Белоруссии, в частности — президентской кампании 2020 года. Он попросил передать белорусскому народу такие слова: «Мы вас поддерживаем, уверены, вы победите, и мы поддерживаем ваш путь развития».

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Си Цзиньпин пообещал поддержать белорусский экспорт в Китай, в частности — молочной продукции, говядины, куриного мяса. В официальном сообщении сказано: «Узнав, что главная проблема состоит в экспорте, председатель КНР предложил Белоруссии представить свою заявку в соответствующие органы КНР и пообещал, что она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Этим будет заниматься первый заместитель премьер-министра, который пока еще находится в Китае. Китай также готов оказывать финансовую помощь».

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«От своего имени и своей супруги Си Цзиньпин передал самые теплые пожелания белорусскому народу, а также семье президента, и особенно младшему сыну, которого, как известно, в Китае очень любят», — проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

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