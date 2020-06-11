Сеул, , 23:19 — REGNUM В связи с решением КНДР разорвать с 9 июня коммуникации с Южной Кореей, прервав таким образом межкорейский диалог, резиденция южнокорейского президента Мун Чжэ Ина Чхонвадэ распространила заявление, что Сеул обеспечит жесткую реакцию на провокационные действия организации перебежчиков из КНДР по забросу на территорию Севера агитационных материалов против режима Ким Чен Ына, сообщает 11 июня Синьхуа.

Отметим в связи с этим, что разрыв связи между Пхеньяном и Сеулом северокорейская сторона объясняет именно нежеланием Юга пресечь эту деятельность. Между тем, прямой запрет на нее содержится в ряде двусторонних межкорейских документов, в том числе в Пханмунджомской декларации лидеров двух стран, подписанной 27 апреля 2018 года на линии разграничения на 38-й параллели.

С заявлением от имени Чхонвадэ выступил заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Ким Ю Гын, который в очередной раз заверил общественность, что правительство Юга будет «всесторонне пресекать распространение антисеверкорейских материалов, а любые нарушения будут рассматриваться в соответствии с внутренним законодательством».

Подтвердив приверженность договоренностям лидеров, представитель южнокорейского президента потребовал от вовлеченных в агитационную деятельность «гражданских групп» поддерживать мир и предотвращать любые случайности, включая возможные военные столкновения на Корейском полуострове.