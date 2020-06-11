Москва, , 23:16 — REGNUM Предложения о переводе части американских войск из Германии в Польшу создают дополнительные сложности для диалога между Россией и НАТО, заявила 11 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что такой «переезд» фактически является перемещением дополнительных военных сил к границам России.

«Что касается вышеупомянутой инициативы Белого дома, то вызывает она настороженность еще и потому, что сразу появились приглашения пока еще дислоцируемым в ФРГ американским солдатам переехать в соседнюю Польшу. Я хотела бы подчеркнуть, что реконфигурация военного присутствия США в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ опубликовали целый ряд материалов о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вывести 9,5 тыс. из 35-тысячного американского военного контингента с территории Германии в Польшу.

Официальных подтверждений таких намерений до сих пор опубликовано не было.

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