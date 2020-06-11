Душанбе, , 23:11 — REGNUM Военнослужащие противотанковых подразделений 201-й российской базы в Таджикистане провели учения, отразив контрнаступление превосходящих сил условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учения мотострелки базы совместно с противотанковым подразделением сдержали атаку условного противника, усиленную подоспевшей колонной танков.

В зону боевых действий выдвинулись военные на бронетранспортёрах БТР-82А. Затем, заняв господствующие огневые позиции, переведя вооружение в боевое положение и определив с помощью разведывательной техники приоритетные цели для обстрела, они уничтожили условные танки противника, расположенные на дальностях до 3 тысяч метров, противотанковыми управляемыми ракетами.

Практическая стрельба по фронтально движущимся мишеням выполнялась операторами-наводчиками из переносных противотанковых комплексов «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель по проводам.

В сообщении отмечается, что в результате однодневного учения военные противотанковых подразделений уничтожили свыше 50 условных бронированных целей противника: танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты.