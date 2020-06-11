Киев, , 22:57 — REGNUM Усилить санкции против России призвал Евросоюз глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП). Заявление было опубликовано 11 июня пресс-службой МИД Украины.

Кулеба обратил внимание своих коллег на «нежелание» России выполнять договорённости, достигнутые в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Также глава МИД Украины отметил, что Россия, по его словам, ограничивает доступ на «неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей» представителей ОБСЕ и других международных организаций.

Кроме того, Кулеба сообщил о продолжающейся массовой паспортизации Россией украинского населения на территории ДНР и ЛНР. Для того, чтобы, по словам Кулебы, «реально изменить ситуацию», нужно усилить международное, политическое, военное и экономическое давление на Россию и действовать при этом более сплочённо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Кулеба заявил о невозможности ряда шагов с украинской стороны ради урегулирования военного конфликта в Донбассе.

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