Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Глава комитета начальников штабов Марк Милли выразил своё несогласие с намерениями президента США Дональда Трампа применить силовое подавление протестов, охвативших почти все штаты страны, сообщила 11 июня газета The New York Times.

Издание публикует видеозапись выступления Марка Милли перед слушателями Университета национальной обороны.

Там глава комитета начальников штабов заявляет, что ему стыдно за прогулку, совершенную вместе с Трампом от Белого дома до церкви святого Иоанна.

«Я не должен был быть там. Мое присутствие там на фоне протестов создало впечатление, что военные США втянуты во внутреннюю политику», — заявил Марк Милли.

Кроме того, генерал сообщил, что он не согласен с планами президента Трампа использовать армию для подавления массовых беспорядков и высказал это в лицо президенту еще 8 июня 2020 года.

Милли заявил, что является сторонником того мнения, что власти штатов должны самостоятельно справляться с беспорядками на их территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное несогласие с решением Трампа применить армию для борьбы с беспорядками высказал на пресс-конференции шеф Пентагона Марк Эспер.

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