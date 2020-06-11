Москва, , 22:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета России Илью Лазутова. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 11 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Лазутов известен тем, что именно он вел расследование массового убийства в столице Кущевская Краснодарского края, где банда Цапков расправилась с целой семьей.

Также Лазутов вел расследование по «государственной допинговой программе», в существовании которой Россию обвинял Запад. Итоги расследования Лазутова показали, что никакой такой программы в России нет.