Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Представители правозащитной организации Human Rights Watch выступили против постановления президента США Дональда Трампа о санкциях против лиц, как-либо связанных с действиями Международного уголовного суда (МУС) против людей, действующих «в интересах Соединенных Штатов».

С таким заявлением 11 июня выступила замглавы вашингтонского офиса Human Rights Watch Андреа Прасов.

По её словам, постановление Трампа является прямой попыткой лишить жертв военных преступлений возможности, «будь то в Афганистане, Израиле или Палестине, восстановить справедливость. Страны, которые поддерживают международное правосудие, должны помешать этой попытке и призвать международное сообщество вмешаться».

«Презрение администрации Трампа к мировому правопорядку очевидно. Страны Ч члены МУС должны дать понять, что такое давление не сработает», — заявила в свою очередь старший советник по программе международного правосудия организации Лиз Эвенсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня пресс-служба Белого дома обнародовала указ Трампа о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятости, коррупции и подконтрольности России.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за военных США