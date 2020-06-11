Тегеран, , 22:29 — REGNUM Решение Вашингтона, нацеленное против Международного уголовного суда (МУС), является проявлением бандитской сущности американского руководства, заявил 11 июня иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Комментируя подписанный 11 июня американским президентом Дональдом Трампом указ о том, что сотрудники МУС будут подвергнуты санкциям со стороны США, если они начнут следственные действия или какие-либо преследования «любого служащего Соединённых Штатов», Зариф заявил:

«Международный уголовный суд теперь шантажирует беззаконная банда, изображающая из себя дипломатов. Чего ещё не хватает мировому сообществу, чтобы проснуться и почувствовать последствия потворства хулигану?»

Иранский дипломат также задал вопрос, кто ещё должен почувствовать на себе террор Соединённых Штатов, чтобы потворствующие Вашингтону поняли, что они «могут оказаться следующими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп подписал указ о санкциях против МУС. США теперь могут блокировать на своей территории счета тех сотрудников МУС, которые «засветятся» в притеснении американских служащих — силовиков, чиновников или даже юридических лиц, связанных с правительством.

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