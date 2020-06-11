* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:24 — REGNUM Террористы, принадлежащие к группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь обстреляли в Сирии несколько населённых пунктов, сообщил 11 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он отметил, что обстреляны два поселения на территории сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хас, один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал начальник российского Центра.

При этом Щербицкий отметил, что за минувшие сутки с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов зарегистрировано не было.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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