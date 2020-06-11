Оттава, , 22:19 — REGNUM Вину действующего либерального правительства в существовании системного расизма в стране признал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 июня в ходе беседы с журналистами.

Глава правительства Канады признал существование в стране системной дискриминации по отношению к коренным жителям и расовым меньшинствам. При этом Трюдо отметил, что сами представители меньшинств знали об этом уже давно, и от этого факт наличия дискриминации в стране «тяжело осознавать».

Трюдо уточнил, что расизм не является «частью повседневной жизни» для большинства канадцев, поэтому нельзя перекладывать вину за существование дискриминации на всех подряд граждан. Премьер-министр заявил, что систему, построенную на дискриминации, надо исправлять.

Напомним, волна протестов против расизма и произвола полиции началась в конце мая в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией. В Канаде в акциях протестов принял участие сам премьер-министр страны Трюдо, он выразил солидарность с протестующими, опустившись перед ними на колено.

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