Душанбе, , 22:18 — REGNUM Министр образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имомов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой начать возведение пяти российских школ на территории страны в ускоренном режиме, сообщает пресс-центр образовательного ведомства Таджикистана.

Кравцов заверил Имомова в том, что строительство школ согласно ранее заключённому между двумя государствами соглашению будет начато в ближайшее время.

Русскоязычные школы появятся в Турсунзаде, Кулябе, Ходженте, Бохтаре, а также в столице Таджикистана городе Душанбе.

В ходе прошедшей в формате видеосвязи беседы министры также обсудили вопрос, связанный с доставкой из России в Таджикистан учебников для обучения детей в русскоязычных школах страны.

Напомним, 11 февраля 2020 года Государственная дума РФ ратифицировала соглашение с правительством Таджикистана о строительстве пяти русскоязычных школ, образование в которых будет осуществляться на русском языке и в соответствии с российскими образовательными программами.

Ранее, в январе 2020 года нижняя палата парламента Таджикистана также одобрила данное соглашение.

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