Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованиям преступлений американских военнослужащих на территории других стран, сообщает 11 июня пресс-служба Белого дома.

«Настоящим я постановляю, что любая попытка МУС вести следствие, проводить арест, задержание или суд любого служащего США … является экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — заявлено в тексте указа.

Трамп заявил, что активы всех причастных к подобным судебным процессам должны быть заблокированы на территории США.

В тексте документа отмечено, что речь идет не только о физических, но и о юридических лицах, а под термином «американские служащие» следует понимать не только бывших и действующих военных, но и госслужащих, а также любых людей, которые действуют или действовали «от имени правительства США».

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