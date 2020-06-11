Москва, , 21:49 — REGNUM Первый зарубежный визит с начала вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса Глава МИД РФ Сергей Лавров совершит в Сербию. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рабочий визит главы МИД в Белград запланирован на 18 июня. В ходе визита глава МИД России встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем. Кроме того, пройдут переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как уточнила Захарова, в ходе визита будут обсуждаться вопросы российско-сербского политического и экономического взаимодействия, состоится обмен мнениями по самым актуальным международным проблемам, а также по ситуации в Балканском регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дате встречи главы МИД РФ Лаврова с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

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