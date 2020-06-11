Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Меры против китайских властей в ответ на их политику по Гонконгу готовят в американским минфине, сообщает 11 июня Reuters.

С соответствующим заявлением выступил американский министр финансов Стивен Мнучин, отметив, что прорабатываются варианты «ответа» Китаю.

Занимается этим вопросом, отметил министр, рабочая группа американского президента по рынкам капитала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай готовится принять закон о нацбезопасности в Гонконге, который расширит возможности силовых структур в автономии.

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