Киев, , 21:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил участника карательной военной операции в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил страны.

Президентский указ по этому вопросу опубликован 11 июня на официальном сайте главы украинского государства.

«Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины», — указано в тексте документа.

Ещё одним указом Владимир Зеленский освободил от этой должности Игоря Воронченко, возглавлявшего ВМС Украины с 2016 года.

Новый предводитель ВМС Украины родился в 1975 году в Севастополе, в 1997 году получил диплом Севастопольского военно-морского института. С 2015 года занимал должность заместителя командующего ВМС Украины.

Неоднократно участвовал в украинско-натовских учениях Sea Breeze. Принимал участие в военной карательной операции против народа Донбасса.

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