* запрещённая в России организация

Лондон, , 21:35 — REGNUM Движение против насилия в отношении чернокожего населения Black lives matter назвал новой формой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) британский политик Найджел Фараж, передаёт 11 июня радиостанция LBC.

Реагируя на происходящие в Великобритании беспорядки на расовой почве, Фараж высказался так:

«Новая форма «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) родилась сегодня в Великобритании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании продолжаются акции протеста, ставшие продолжением беспорядков в США, вспыхнувших после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты проходят в ряде британских городов.

Читайте также: В Лондоне демонтировали статую работорговцу из XVIII века

Читайте ранее в этом сюжете: Надо принять историю страны, в которой живёшь: о разрушении памятников