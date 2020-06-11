Лондон, 11 июня 2020, 21:35 — REGNUM Движение против насилия в отношении чернокожего населения Black lives matter назвал новой формой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) британский политик Найджел Фараж, передаёт 11 июня радиостанция LBC.
Реагируя на происходящие в Великобритании беспорядки на расовой почве, Фараж высказался так:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании продолжаются акции протеста, ставшие продолжением беспорядков в США, вспыхнувших после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты проходят в ряде британских городов.
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