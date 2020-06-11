Москва, , 21:07 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило новые меры по поддержке граждан России на фоне распространения коронавируса. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Речь идет о тех новых мерах поддержки, которые ранее предложил президент России Владимир Путин.

Так, существенно расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей в июне, июле и августе 2020 года.

Также председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального пособия по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей.

Те индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта 2020 года, получат пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.

Кроме того, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта.