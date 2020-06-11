Киев, , 21:06 — REGNUM Благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому выразил за своё увольнение экс-глава его офиса Андрей Богдан 11 июня в своём Facebook.

Богдан заявил, что рад своему увольнению и благодарен президенту Украины за увольнение, так как это позволит ему не быть причастным к тому хаосу, в которой, по его мнению, погружает страну Зеленский. Также Богдан напомнил главе Украины, что обещал с ним честно работать и шёл на пост главы офиса за реализацией мечты.

Также Богдан объявил, что является «носителем знаний», которые могут оказаться очень чувствительными и для страны и для Зеленского лично, но обещал, что он останется порядочным человеком. Экс-глава офиса президента Украины выразил сожаление, что, по его мнению, Зеленский променял свои мечты «о стране счастливых людей», в которой нет места коррупции, на «тёплую ванну для себя и «дешёвые прихоти» для тех людей, которые им манипулируют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил, что причиной увольнения Богдана стали негативные изменения его личности, которые раньше он не замечал.

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