* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:04 — REGNUM Об освобождении 76 человек, взятых ранее в плен, сообщили 11 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявление опубликовал в Twitter представитель этой организации Сухейль Шахин.

По словам представителя радикальной группировки, 46 афганских силовиков были освобождены в провинциях Газни и Вардак. Эти военные и правоохранители, захваченные ранее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находились в тюрьмах «Исламского эмирата».

Кроме того, группировка освободила, если верить Шахину, три десятка солдат администрации Кабула, недавно захваченных в Газни. По словам представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пленным дали денег.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пленных талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождают в рамках договорённости с Соединёнными Штатами, рассчитывая на уход американцев из Афганистана. По словам руководства группировки, оно готовится к переговорам с властями Афганистана.

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