Москва, 11 июня 2020, 20:50 — REGNUM Звание генерал-майора юстиции присвоено официальному представителю Следственного комитета России Светлане Петренко, сообщается 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий указ подписал сегодня, 11 июня, российский президент Владимир Путин. В документе сказано следующее:
«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета РФ: Петренко Светлане Львовне».
Напомним, Светлана Петренко, возглавляющая управление СКР по работе со средствами массовой информации, до сих пор находилась в звании полковника юстиции.