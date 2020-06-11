Пекин, , 20:46 — REGNUM Комментируя сообщения мировых СМИ о призыве США к Совету Безопасности ООН продлить международное эмбарго на поставки оружия в Иран, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о готовности Китая совместно со всеми заинтересованными странами защищать Совместный Всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), информирует 11 июня Синьхуа.

Дипломат отметила, что в недавнем послании на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша глава МИД КНР Ван И четко обозначил китайскую позицию по СВПД, напомнив, что точно такую же позицию в защиту этого документа занимает и Россия, и ее на днях изложил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Призвав Вашингтон «вернуться на правильный путь» и выполнить требования резолюции Совбеза ООН №2331 по СВПД, Хуа Чуньин отметила, что в Китае в этом соглашении видят наиболее надежный путь к укреплению международной системы нераспространения ядерного оружия и укреплению стабильности в регионе Среднего Востока.