Москва, , 20:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры в стране для детей и молодёжи в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Данные требования поручено выработать Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с Министерством просвещения и органами исполнительной власти субъектов Федерации.

Доклад президенту о проделанной работе должен быть предоставлен до 30 июня.

Подчеркивается, что разрабатываемые санитарно-эпидемиологические требования должны быть применены при проведении Единого государственного экзамена и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году.