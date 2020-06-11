Москва, , 20:19 — REGNUM Избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, возложив при этом ответственность на Россию и Китай, намерены США, сообщила 11 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ситуацию с договором СНВ-3, российский дипломат отметила, что американцы настойчиво втягивают Китай в вопрос контроля над вооружениями, причём вопреки его желаниям.

Захарова назвала эти действия попытками Штатов «похоронить договор», переложив при этом ответственность на Россию и Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы продолжают аргументировать своё нежелание продлевать СНВ-3 тем, что в соглашении якобы не достаёт Китая.

Так, Маршалл Биллингсли, спецпредставитель президента США, 9 июня заявил, что Китай зря отказывается от участия в потенциальном соглашении по контролю над вооружениями.

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