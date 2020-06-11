Кишинёв, , 20:06 — REGNUM Парламент Молдавии, примерно на половину состоящий из депутатов, ранее переходивших из одной фракции в другую, практически единогласно проголосовал за политическую декларацию, осуждающую «политический туризм» и политическую коррупцию. Как передает ИА REGNUM, текст декларации предложила Демпартия, которая в бытность ее лидером Владимира Плахотнюка, собственно и ввела феномен перекупки депутатов в молдавскую политику.

Депутаты от оппозиции обратили внимание на этот факт, а также напомнили, что одним из первых «перебежчиков» был нынешний президент Игорь Додон, который в 2011 году вышел из фракции Партии коммунистов, примкнул к Партии социалистов и затем возглавил ее, после чего в 2012 году проголосовал вместе с группой депутатов-социалистов за крайнего русофоба Николая Тимофти на пост президента Молдавии.

В принятом заявлении говорится, что политическая коррупция и «политический туризм», координируемые сегодня из-за рубежа — это угроза национальной безопасности и попытка узурпации власти взкой группой лиц.

За документ проголосовали даже представители депутатской группы Pro Moldova, в которую в последнее время «перебегают» депутаты правящей коалиции. Отметим, что Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, которого и обвиняют в подкупе депутатов.