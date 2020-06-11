Москва, 11 июня 2020, 19:56 — REGNUM Сирийский вопрос обсудили в ходе телефонных переговоров 11 июня дипломаты РФ и США, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
С российской стороны в переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, с американской — спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри.
Москва и Вашингтон обсуждали планы по политическому урегулированию ситуации в Сирии с опорой на резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН.
«Обсуждалась также ситуация «на земле», включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны», — сообщили в министерстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона зафиксировала за сутки 9 июня два факта нарушения режима прекращения огня в Сирии.
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