Москва, , 19:56 — REGNUM Сирийский вопрос обсудили в ходе телефонных переговоров 11 июня дипломаты РФ и США, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

С российской стороны в переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, с американской — спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри.

Москва и Вашингтон обсуждали планы по политическому урегулированию ситуации в Сирии с опорой на резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН.

«Обсуждалась также ситуация «на земле», включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны», — сообщили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона зафиксировала за сутки 9 июня два факта нарушения режима прекращения огня в Сирии.

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