Милан, Италия, , 19:31 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 11 июня, подверг резкой критике некоторых «борцов с расизмом», которые, по его словам, утрачивают остатки адекватности.

Поводом для выступления Сальвини на его странице в Twitter стала информация о запрете в одной из швейцарских торговых сетей продажи «расистских» конфет фабрики «Моретти». «Расизм» был увиден, в том числе, в том факте, что под черной оболочкой скрывается белое содержимое, а также в названии, один из вариантов перевода которого — «голова мавра».

Сальвини призвал прекратить «политкорректный идиотизм», отметив, что если «борцы с расизмом» будут продолжать в том же духе, то им придется запретить некоторые виды вин, сигар и кондитерских изделий, в чьих названиях тоже есть «неправильный» черный цвет, а также страну Черногорию (по-итальянски Montenegro) — целиком.