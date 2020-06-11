Тегеран, , 19:14 — REGNUM О планах иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа нанести визит в Москву 15 июня сообщили 11 июня в МИД Ирана.

Уточняется, что 14 июня, перед приездом в Россию, Зариф побывает в Турции, где он проведёт переговоры с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в российском МИД заявили, что глава ведомства Сергей Лавров 16 июня встретится в Москве с Зарифом.

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