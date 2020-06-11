Москва, , 19:02 — REGNUM Вопрос ближневосточного урегулирования обсудил российский президент Владимир Путин с королём Иордании Абдаллой II, сообщили 11 июня в пресс-службе главы РФ.

Переговоры состоялись сегодня, 11 июня, по телефону. Обсуждались также проблемы Ливии, Сирии, вопросы двусторонних отношений.

«Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иордания резко выступила против планов израильского правительства аннексировать часть Западного берега Иордана, являющегося палестинской территорией.

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