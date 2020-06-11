Москва, 11 июня 2020, 20:10 — REGNUM Мы никогда не узнаем, был ли коронавирус создан искусственно или имеет природное происхождение. «Большая часть сценариев недоказуема», — заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ Александр Лукашев.
На онлайн трансляции Международной конференции по проблемам COVID-19 (10.06.2020) совместно с учеными НАН Беларуси Лукашов высказал уверенность в том, что «результаты экспериментов отследить на молекулярном уровне невозможно«.
Позиция Лукашева, таким образом, полностью не совпадает с мнением другого докладчика — академика Геннадия Онищенко, который фактически повторил свой доклад на президиуме РАН 2 июня 2020 года (см. «Онищенко: не совсем природная сущность COVID-19 требует правовой оценки»).
Тогда академик заявил, что реинкарнацию природного вируса осуществили китайцы с американцами, и потребовал РАН обратить внимание на этот вопрос.
На сей раз академик Онищенко сделал упор на преувеличенную СМИ опасность COVID-19. По его словам, грипп заразней и смертельней, да и передается быстрее.
Относительно таксономии нового вируса, академик отметил, что «мы говорим о новой инфекции, хотя трудно ее назвать новой». Он утверждает, что «коронавирус пришел на человеческую популяцию в седьмой раз», начиная с XI века. Из этих семи случаев в основном приходили представители альфа‑ и бета-коронавирусов. И три последних — уже в нынешнем веке.
Последний — возбудитель COVID-19 — Геннадий Онищенко относит к слабым и не слишком опасным для людей. В качестве доказательства он сослался на то, что «40−60% случаев, которые выявляются — это люди с бессимптомным течением инфекции».
И здесь невольно возникает вопрос: если вирус не такой опасный, то откуда столько смертей? Почему такое большое число заболевших — 7 млн по миру? И еще — если инфекция не такая сильная, как грипп, то отчего она не спешит нас покинуть, хотя прошло почти полгода. Даже в холодной Москве наступило лето, но сезонный фактор почему-то не играет роли? А число ежедневных случаев заражения держится на отметке в 8000 по РФ и 1500 — в столице?
Может быть, этот новый вирус-мутант, а мутации, как поясняют специалисты, являются формой существования вирусов — застал всех врасплох. А потому эпидемиологи оказались не готовы к такому повороту событий? Никаких особых неожиданностей для специалистов в пандемии ковида нет — заявило большинство участников встречи.
Относительно тяжести заболевания, вызванного инфекцией, ясно одно: надо вовремя начинать лечение. Для этого оно должно быть эффективным и обоснованным. А пока в арсенале врачей и ученых лишь эксперименты и догадки. Все делается методом проб и ошибок. Скажем, закупали ИВЛ, считая, что это панацея. А оказалось — после ИВЛ человека спасти практически не удается. Большинство умерших — те, кто был подключен к ИВЛ.
«Терапия в реанимации ни к чему хорошему не приводит», — заявил академик РАН Евгений Шляхто, генеральный директор Национального исследовательского центра им. В.А.Алмазова. Он отметил: «необходимо найти оптимальную точку начала терапии», указав также, на важность индивидуального подхода в лечении каждого конкретного пациента. Практика показала, что хотя коронавирус, вызывающий COVID-19, и имеет некоторые константы, но ведет себя по-разному в организме людей. От чего это зависит, не ясно. В этом, вероятнее всего, главная загадка ковида. Хотя этих загадок слишком уж много.